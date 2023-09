ESV-Damen im Pokal gefordert

Ligapause heißt: Zeit für den Pokal. Zumindest sind am kommenden Wochenende auf Landes- und Verbandsebene wieder zahlreiche Partien angesetzt. Für die Fußballerinnen des ESV Thum-Herold geht es am Sonntag, 12 Uhr, auf heimischen Rasen gegen den Thonberger SC im Sachsenpokal zur Sache. Die Gäste, die in der Landesklasse Ost...