FC Bayern fordert Lugauer Tischtennisspieler

Gegen den FC Bayern ist man selten in der Favoritenrolle. Trotzdem wollen die Tischtennisspieler des TTC in der Regionalliga gegen den „Stern des Südens“ für eine Überraschung sorgen.

Am Sonntag ist es endlich soweit und für die Tischtennisspieler des TTC Lugau steht ab 13 Uhr das mit Spannung erwartete Duell gegen den Ligagegner mit dem wohl klangvollsten Namen auf dem Programm. Denn in der Übergangsheimat der Erzgebirger, der Turnhalle der Förderschule am Oelsnitzer Turleyring, gastiert niemand geringeres als der FC Bayern...