Feiertags-Cross zum günstigen Tarif

Der traditionelle Vereinscrosslauf der WSG Schwarzenberg-Wildenau, der jedermann offen steht, macht bald das Dutzend voll: Die zwölfte Auflage des Wettstreits für Jung und Alt steigt am 22. November in gewohnter Manier an der Schanzenbaude in Geyer. Noch bis zum Reformationstag, also diesen Dienstag, gelten laut Verein die...