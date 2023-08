Fünf Starts, dreimal Edelmetall

Kristin Welde vom PSV Oelsnitz hat sich beim Springturnier in Dorfchemnitz für einen stressigen Tag belohnt. Trotz großer Resonanz ist die Zukunft des Turniers offen.

So ein Sonntag auf dem Reitplatz, der kann mitunter in Stress ausarten. Gleich fünfmal war Kristin Welde beim Springturnier des RFV Dorfchemnitz gefragt, mit drei verschiedenen Pferden. Am Ende standen für die 31-Jährige vom PSV Oelsnitz ein Titel und zwei zweite Plätze zu Buche. In der Springprüfung der Klasse A* mit...