Für einen guten Zweck im Sattel

Tausende Schaulustige und Aktive werden am Wochenende in Seiffen erwartet, wo der Erzgebirgs-Bike-Marathon seine mittlerweile 31. Auflage erlebt. So richtig ernst wird es dabei erst am Sonntag, wenn die Hauptrennen über 40, 70 und 100 Kilometer auf dem Programm stehen. Großer Trubel dürfte aber bereits tags zuvor herrschen, wenn...