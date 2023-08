"Für uns ist das ein weiteres Testspiel"

Während es für die Erzgebirgsliga-Fußballer am kommenden Wochenende schon wieder um Punkte geht, steht für die Kollegen aus der Landesklasse erst einmal der Sachsenpokal an. Die beiden Vertreter aus der Stollberger Region haben dabei diesmal undankbare Lose in der ersten Runde erwischt. Sportlich schwierige Gegner, zu denen sie...