Fußball-Erzgebirgsliga: Pistolero sichert Neustädtel die Klasse

Ein langer Ball, eine kurze Finte, ein genauer Blick: Als Kevin Gräßler am Sonntag in der 89. Minute mit einem wunderschönen Schlenzer das 3:1 für den Neustädtler SV erzielt hat, kannte der Jubel auf dem Jahnplatz keine Grenzen mehr. Wie bereits in der Vorsaison sicherten sich die Schwarz-Gelben erst im letzten Heimspiel gegen einen direkten...