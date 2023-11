Fußball, Landesklasse: Schneeberger überraschen in Stollberg

Mit dem 3:0-Sieg haben Fußballer des FC Concordia einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf geholt. Auerhammer kam in Flöhaindes unter die Räder.

Die gute Laune war Felix Pahlisch anzumerken, der Grund für das Stimmungshoch einfach: Denn der Trainer des FC Concordia Schneeberg sah, wie seine Elf am Sonntag beim FC Stollberg einen klaren 3:0-Sieg feierte und damit die Punkte 8, 9 und 10 aus den vergangenen 5 Partien einsackte. "In Stollberg haben wir gezeigt, was wir können", sagte...