Fußball, Landesliga: Lößnitzer befinden sich in guter Ausgangslage

In der höchsten sächsischen Spielklasse ist der FCL bei Tabellennachbar FV Dresden-Laubegast gefordert

Mit großen Schritten geht es für die Landesliga-Fußballer in Richtung Winterpause. Nur noch zwei reguläre Spieltage sind in diesem Jahr noch angesetzt – nicht mehr viel Zeit also, um das Punktekonto aufzustocken.