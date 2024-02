Fußball-Oberliga: Marienberger hadern in Plauen mit dem Schiedsrichter

Viel vorgenommen hatten sich die Motor-Kicker beim Oberliga-Spitzenreiter in Plauen. Am Ende kassierten sie eine erneute Klatsche, an der der Unparteiische einen großen Anteil hatte.

Der FSV Motor Marienberg hat einen erneuten Coup gegen den VFC Plauen in der NOFV-Oberliga verpasst. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel musste sich der Aufsteiger dem Spitzenreiter auf dem Kunstrasenplatz am Vogtlandstadion deutlich mit 0:6 (0:4) geschlagen geben. Der FSV Motor Marienberg hat einen erneuten Coup gegen den VFC Plauen in der NOFV-Oberliga verpasst. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel musste sich der Aufsteiger dem Spitzenreiter auf dem Kunstrasenplatz am Vogtlandstadion deutlich mit 0:6 (0:4) geschlagen geben.