Gastgeber erkämpfen Trophäe

Kleiner als erwartet ist die Konkurrenz im Sachsenpokal der Radballer ausgefallen. Dennoch waren die Niederlautersteiner mit voller Leidenschaft dabei, zumal am Ende eine schöne Belohnung wartete.

Statt sechs haben am Samstag nur vier Radball-Duos in Niederlauterstein um den Sachsenpokal gespielt. "Trotz der Absagen von Rötha und Lückersdorf-Gelenau war es aber ein spannendes Turnier", berichtet Sektionsleiter Christian Langer von der SGN. Zufrieden klang er auch deshalb, weil am Ende die beiden Vertretungen der Gastgeber...