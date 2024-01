Gelenau empfängt Sachsens Talente

90 junge Ringkämpfer sind für die Landesmeisterschaft der Junioren/Jugend B im griechisch-römischen Stil gemeldet. Nicht sehr viele aus dem Freistaat, gemessen an den 21 Gewichtsklassen, die im Sportareal Erzgebirgsblick in Gelenau ausgekämpft werden, zumal an den offen ausgeschriebenen Titelkämpfen auch Aktive aus Thüringen...