Gelenauer Modellautosportler feiern Dreifachsieg mit schnellen Flitzern

Die Deutsche Meisterschaft kann kommen. Läuft es für die Männer des TSV Gelenau wie beim Heimspiel im Erzgebirgscup, dürften gute Plätze im Saarland herausspringen.

Anfang März steht der Höhepunkt an, einige Erzgebirger scheinen dafür gut gerüstet. Zumindest haben sie am Wochenende in ihrer neuen Trainings- und Wettkampfstätte bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Jedenfalls mit denen, die in der Klasse des Maßstabs 1:12 antreten. In dieser Kategorie brachten sie beim Erzgebirgscupfinale im...