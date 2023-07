Gelenauer würdigen eine Motorsport-Legende: das "Fischer-Hansel"

Tausende Einwohner, Besucher und Schaulustige werden noch lange von den zehntägigen Feierlichkeiten zum Jubiläum 750 Jahre Gelenau schwärmen. In Erinnerung bleiben Zelt- und Straßenfeste sowie bunt geschmückte Grundstücke und Häuser, nicht nur auf und an der Straße der Einheit. Doch an dieser Hauptstraße befand sich das Gebäude mit der...