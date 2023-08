Generalprobe trotz dünner Personaldecke gut gemeistert

Handball: Marienberger Damen beenden Turnier in Altenburg auf Rang 2

Für die am kommenden Samstag beginnende Sachsenliga-Saison scheinen die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg gut gerüstet zu sein. Die Generalprobe ist der Mannschaft, die zum neunten Mal in dieser Spielklasse antritt, jedenfalls gut gelungen. Denn beim 45. Wenzel-Turnier des SV Aufbau Altenburg, das am Samstag in der Skatstadt...