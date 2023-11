Gewichtsklasse fällt für Ligakämpfe weg

Sorgen mit den Leichten werden geringer. Zumindest für die Mannschaften, die in der kommenden Serie in der Ringer-Regionalliga starten. "Wir haben beschlossen, dass wir uns an die Bundesligen anlehnen. Das heißt, die Gewichtsklasse bis 57 Kilo wird gestrichen", erklärt Liga-Referent Henning Tröger. Um weiterhin einen Kampfabend...