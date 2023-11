Glanzloser Pflichtsieg gegen das Schlusslicht

Eishockey, Regionalliga: Schönheide gewinnt beim SCC Adler Berlin mit 8:3 - Topspiel schließt sich an

Ohne nennenswerte Höhepunkte haben die Schönheider Wölfe in der Eishockey-Regionalliga die Pflichtaufgabe des Doppel-Wochenendes an der Spree gelöst: Beim SCC Adler Berlin, dem Schlusslicht der Liga, siegten die Erzgebirger am Sonnabend mit 8:3 (2:1/3:2/3:0). Es war gewissermaßen die Aufwärmrunde für das Topspiel am Sonntag...