Eishockey-Regionalliga: Wölfe wirbeln Tornados durcheinander

Beim Tabellensechsten in Niesky haben die Schönheider ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt. Von Beginn an war der Sieg nie in Gefahr – am Ende wurde es fast zweistellig.

Zum Auftakt des Doppelspieltages sind die Schönheider Wölfe ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Vor 453 Zuschauern im Nieskyer Waldstadion setzte sich das Team von Coach Sven Schröder souverän mit 9:1 (2:0, 5:1, 2:0) gegen die Tornados Niesky durch und rückt mit diesem Erfolg bis auf einen Punkt an Tabellenführer FASS Berlin heran. Gegen...