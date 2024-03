Pflichtaufgabe erfüllt: Die Wölfe aus Schönheide stehen im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga

Kein langes Federlesen hat der Tabellenzweiter Hauptrunde mit der U 23 aus Weißwasser gemacht. Das beschert den Siegern verdientermaßen ein spielfreies Wochenende.

Eine Woche Pause haben sich die Eishockeyspieler aus Schönheide erarbeitet und redlich verdient. Denn die U 23 aus Weißwasser war für den Tabellenzweiten der Hauptrunde in der Regionalliga Ost – fast erwartungsgemäß – kein Problem. Mit 4:1 in der Lausitz am Freitagabend und 15:2 am Sonnabend zuhause im Wolfsbau fegten die Erzgebirger...