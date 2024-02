Schönheide wird seiner Rolle als Spitzenreiter gerecht – Neuzugang führt sich prima ein

Der Spitzenreiter der Eishockey-Regionalliga Ost hat sich keine Blöße gegeben: Mit 8:4 siegte Schönheide in Weißwasser. Der letzte Treffer der Partie war dem Neuling im Wölfe-Rudel vorbehalten.

Der Blondschopf mit der Trikotnummer 9 hat sich erfolgreich bei den Wölfen eingeführt: So setzte Tim Berlin am Sonnabend den Schlusspunkt beim Auswärtsspiel der Schönheider in der Eishockey-Regionalliga Ost. Der Neuzugang aus New Jersey stellte bei den Jungfüchsen in Weißwasser in der 59. Minute den 8:4-Endstand (1:1/ 3:0/4:3) her.