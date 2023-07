Gornauer holt auf Landesebene Bronze

Mit dem Gewinn der Silbermedaille hat U-15-Judoka Nikita Langer bei den Landesjugendspielen das beste Ergebnis für den JC Gornau erreicht. Im Limit bis 46 Kilogramm gewann er nach einem Freilos seine folgenden drei Begegnungen und zog so ins Finale ein, in dem er dann ohne Chance war. In der gleichen Gewichtsklasse bot sich auch...