Gornauer Verein stellt drei Sieger

Mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen sind die Judoka des JC Gornau vom Schlettauer Räucherkerzenpokal zurückgekehrt. In der Altersklasse U 7 besiegte Charon Hock all seine Kontrahenten und läutete so den erfolgreichen Auftritt ein. Ebenfalls aufs oberste Podest schaffte es in der U 9 Lino Heim, der viermal gewann. Constantin...