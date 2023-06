Grünhainer messen sich ortsintern

Die Ortsrivalen aus Ober- und Unterstädtel jagen diesen Freitag in der Klosterstadt dem runden Leder nach. Beim Traditionsturnier des Grünhainer SV ist ab 17 Uhr erst die Jugend am Zug. Eine Stunde später steigt auf dem Sportplatz neben dem Freibad das Spiel der Erwachsenen. Ein Turnier schließt sich am Sonnabend ab 10 Uhr an. Dabei...