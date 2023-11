Halbfinale gegen RB nur ganz knapp verpasst

Pokal: Regionalligist quält sich in Herold zum Sieg in der Nachspielzeit

Die Fußballerinnen des ESV Eintracht Thum-Herold sind um Haaresbreite an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen die Regionalligamannschaft des 1. FFC Fortuna Dresden unterlagen die Landesklassespielerinnen aus dem Erzgebirge erst in der Nachspielzeit 1:2 (0:0) und scheiterten damit nur knapp am Einzug ins Halbfinale des...