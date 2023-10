Hammers blicken nicht auf die Tabelle

Erzgebirgsderby, die Dritte: Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Landesklasse-Fußballer des SV Auerhammer den FC Stollberg an der Ricarda-Huch-Straße. Während die Stollberger mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang 7 stehen, leuchtet in Aue seit dem vergangenen Wochenende und dem auch in der Höhe verdienten 0:4 in Oelsnitz die...