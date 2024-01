Handball-Sachsenliga: Rückkehrerin verstärkt Marienberger Aufwärtstrend

Gegen Neudorf/Döbeln haben die HSV-Handballerinnen den fünften Heimsieg in Folge gefeiert. Dabei half eine gute alte Bekannte mit, die ihre erste Partie seit acht Jahren bestritt.

Ganz so gut wie die von Nationalkeeper Andreas Wolff bei der Europameisterschaft sei ihre Quote gehaltener Bälle zwar nicht gewesen, sagte Tereza Fritzsche schmunzelnd. „Aber sie war ganz okay“, fand die Torhüterin des HSV 1956 Marienberg am Samstagabend, als sie gerade ihr erstes Spiel nach acht Jahren Pause bestritten hatte. Mit dem 27:23...