Handwerker erfüllen Pflichtaufgabe

Die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg haben ihren Pflichtaufgabe in der 1.Bezirksliga erfüllt. Gegen den SV Wilkau-Haßlau siegte der Spitzenreiter mit 9:6. "Mit dem Ergebnis haben wir so gerechnet", sagte Kapitän Bernd März, der mit seinem Erfolgsteam in der zweiten Halbserie weiterhin ungeschlagen bleibt. Mit...