Handwerker zeigen Absteiger die Grenzen auf

Tischtennis, 1. Bezirksliga: TTSV gewinnt 10:5 gegen Lok Zwickau

Der Saisonstart für die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg in der 1. Bezirksliga ist gelungen. Die Handwerker bezwangen am Samstag zu Hause den Absteiger ESV Lok Zwickau glatt mit 10:5. "Es war ein starker Gegner mit Landesliganiveau. Einige unserer Spieler waren nervös zum Auftakt, das ist aber immer so....