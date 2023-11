Herbstmeister muss früher aufstehen

In der Fußball-Erzgebirgsliga steht der finale Spieltag vor der rund dreieinhalb Monate langen Winterpause auf dem Programm. Für den Herbstmeister Oelsnitzer FC (31 Punkte) also die Gelegenheit, die Scharte der ersten Saisonniederlage vom vergangenen Wochenende auszuwetzen und mit einem guten Polster auf die Verfolger in die Pause...