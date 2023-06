Hochbetrieb auf Rädern im Steinbruch

Die German-Crosscountry-Meisterschaft ist am Wochenende in Venusberg zu einer schweißtreibenden Veranstaltung geworden. Mehr als 500 Aktive aus ganz Deutschland nahmen dennoch die Herausforderung im Steinbruchgelände an und duellierten sich in sieben Wettbewerben. Rennleiter Peter Thiele vom ausrichtenden MC Mittleres Erzgebirge...