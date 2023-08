Hohndorferin füllt ihr Punktekonto weiter auf

Im an den Red-Bull-Ring angegliederten Driving Center bei Spielberg in der Steiermark hat Anina Urlaß aus Hohndorf bei Stollberg den vierten Lauf der FIM-Austrian-MiniGP-Meisterschaft für Nachwuchsrennfahrer bestritten. Die Zwölfjährige steuerte in der Klasse bis 190 Kubikzentimeter eine italienische Rennmaschine Ohvale