HSV hofft auf Punkte im Kellergipfel

Noch immer warten die Sachsenliga-Handballer des Zwönitzer HSV auf Zählbares in dieser Saison. Bei der unglücklichen 26:27-Niederlage beim ZHC Grubenlampe in Zwickau waren sie zuletzt nah dran, an diesem Sonntag soll es nun endlich soweit sein. Ab 16 Uhr geht das Tabellenschlusslicht bei der zweiten Mannschaft des NHV Concordia...