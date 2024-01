HSV sinnt auf Revanche

Handball, Sachsenliga: Heimspiel für Marienberg

Nach vier Heimsiegen in Folge peilen die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg diesen Samstag den fünften Streich an. Mit einem erneuten Erfolg würde der Sachsenliga-Siebte mindestens einen Platz gutmachen, denn in der Turnhalle "Am Goldkindstein" ist ab 17 Uhr der Tabellennachbar HSG Neudorf/Döbeln zu Gast. Beide Teams haben...