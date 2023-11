Im Crosslauf und im Sprintcup erfolgreich

Als Siegerin der AK 14 hat Leichtathletin Hannah Maneck bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften in Zwickau das beste Resultat aus Sicht des LV 90 Erzgebirge erzielt. Rosa Charlène Tittmann (2./W 13) und Maximilian Gassmann (3./ M 13) komplettierten den Medaillensatz. Dazu kam in der AK 12/13 noch Silber in der Teamwertung der...