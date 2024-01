Im Deutschlandpokal Silber erkämpft

In seiner Lieblingsdisziplin, der freien Technik, ist es für Skilangläufer Jonas Müller vom ATSV Gebirge/Gelobtland beim Deutschlandpokal am Arbersee nicht ganz so gelaufen wie erhofft. "Die Ski waren nicht so super, und ich habe mich auch nicht so gut gefühlt", sagt der U-18-Starter über seinen 13. Platz im Sprintwettbewerb am...