Im Erzgebirge bläst Petrus vorzeitig zur Fußball-Winterpause

Einer der wenigen Plätze, die am Wochenende im Erzgebirgskreis bespielbar blieben, war der am Volkshaus in Gelenau. 50 Prozent der Partien wurden dort ausgetragen: 2 von 4! 31 fielen aus.

Ein Spiel in der Erzgebirgsliga, drei in der Kreisliga Ost: Das war‘s. Mehr war auf den erzgebirgischen Fußballplätzen an diesem Wochenende nicht los. Ein Spiel in der Erzgebirgsliga, drei in der Kreisliga Ost: Das war‘s. Mehr war auf den erzgebirgischen Fußballplätzen an diesem Wochenende nicht los.