In der Landesklasse rollt das Leder

In der Fußball-Landesklasse West genießt der FC Concordia Schneeberg zum Auftakt Heimrecht. Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der Zwölfte der Vorsaison um Coach Felix Pahlisch den Oberlungwitzer SV und ist gegen den vormals Sechsten eher Außenseiter. Der SV Auerhammer (11.) tritt zeitgleich beim SV Mülsen (10.) an. Auch für das...