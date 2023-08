Jüngste Rückrunde dient als Maßstab

In der finalen Phase der Vorbereitung auf die neue Saison befinden sich die Landesklasse-Fußballer des SV Auerhammer. Nach einer Woche Trainingslager war am Freitag das Team von Athletic Sonnenberg zum Testspiel zu Gast. Der SVA besiegte die Mannschaft aus Chemnitz, die in die Kreisoberliga aufgestiegen ist, mit 7:0 (3:0).