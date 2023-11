Junioren-Meisterschaft: Tittel fliegt erneut zum Titel

Adrian Tittel hat eine weitere Goldmedaille erobert, ist aktuell der beste deutsche Junioren-Skispringer. Und nur der Olympiasieger sprang in Klingenthal weiter. Gelingt dem19-Jährigen aus Sosa nun der Durchbruch?

Sich vor heimischem Publikum zum Deutschen Meister zu krönen, das ist Adrian Tittel gelungen: Bei den nationalen Titelkämpfen im Skispringen flog der Sosaer bei den Junioren in der Vogtlandarena in Klingenthal zweimal am weitesten – und wiederholte so seinen Vorjahrestriumph. „Es fühlt sich sehr gut an. Dass ich zu Hause gewonnen habe, ist...