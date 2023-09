Juniorteam fängt sich in der zweiten Halbzeit

Handball, Sachsenliga: SVS-Frauen verpatzen Saisonstart in Leipzig

In der ersten Hälfte hat der Motor im Auer Juniorteam merklich gestottert. Am Ende gelang der Saisonauftakt in der Handball-Sachsenliga mit einem 37:29-Erfolg (15:15) über Aufsteiger HVO Cunewalde zwar noch standesgemäß, doch eingangs tat sich die Reserve von Zweitligist EHV Aue am Sonntag in der Lößnitzer Erzgebirgshalle...