Kicker basteln weiter an ihrer Form

Noch etwas mehr als drei Wochen haben die Fußballer der Region Zeit, sich den Feinschliff für die anstehende Spielzeit in den verschiedenen Staffeln zu holen. Am besten funktioniert dies in der Praxis, also auf dem Platz. Erzgebirgsligist Tirol Dittmannsdorf testet dafür am Freitag (18.30 Uhr) gegen Kreisligist Zöblitz. Auch die...