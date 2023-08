Klassenerhalt steht über allem

Der erste Test. Erfolgreich, aber nicht glorreich. Ein 31:27 gegen Lok Leipzig in der eigenen Halle. "Wir haben viele Tore gemacht, aber auch viele bekommen", sagt Vasile Sajenev, der Trainer des Zwönitzer HSV. Mit der Abstimmung in der Defensive sei er noch nicht so richtig zufrieden. "Außerdem müssen wir mehr Härte zeigen."