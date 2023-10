Knapp am Podest vorbeigeschrammt

Beim abschließenden Lauf der Ostdeutschen Meisterschaft im Fahrradtrial hat der Falkenbacher U-15-Sportler Kurt Kreher das Podest in der Klasse der Experten als Vierter nur knapp verpasst. Auf dem Kurs des FTC Calbe im sachsen-anhaltinischen Salzlandkreis hatte der Zwölfjährige in der ersten der drei Runden - wie in den...