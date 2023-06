Knirpse staunen über schnelle Flitzer

Ein Motorsportclub am Alterswohnsitz? Das kann gut zusammenpassen. Genau diese Kombination hat es am Sonnabend am "Gut Förstel" in Langenberg gegeben. So bereicherte der MC Grünhain den Tag der offenen Tür mit zehn Spielstationen für Kinder und zwei Rallyeautos, die die Knirpse genau in Augenschein nehmen durften - so wie Luca Krauß aus Zschorlau,...