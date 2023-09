Krokusblüten holen ersten Zähler

Der mit vier Niederlagen in die Saison gestartete FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach hat in Dittmannsdorf den ersten Punkt gesammelt. In einer umkämpften und intensiven Partie trennten sich beide Teams 2:2 (1:1). Dabei lagen die Krokusse bis kurz vor Schluss sogar vorn, bis Marc Meerstein vom Punkt zum Ausgleich traf. Durch den...