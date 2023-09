Krokusse bei Primus gefordert

Eine harte Nuss zu knacken haben die Erzgebirgsliga-Kicker des FV Krokusblüte Drebach/ Falkenbach. Am Sonntag ab 15 Uhr sind sie beim Oelsnitzer FC gefordert, dem ungeschlagenen Spitzenreiter. "Oelsnitz gehört für mich zu den Staffelfavoriten", so FV-Trainer Robert Merkel. Nach schwerem Start hat seine Elf zuletzt in die Spur...