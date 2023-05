Krokusse rücken Primus auf die Pelle

Drebach/Falkenbach feiert in der Fußball-Erzgebirgsliga den 14. Sieg in Serie. Spitzenreiter Stollberg patzte in Dittmannsdorf.

Das vermeintlich schon klare Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Erzgebirgsliga wird doch noch einmal spannend. Im Abstiegskampf dürften die meisten Fragen dagegen schon geklärt sein.