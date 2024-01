Landesjugendspiele beginnen im Eiskanal

Die Rennrodler machen mit ihren Wettkämpfen in Altenberg den Auftakt zu den Landesjugendspielen des Jahres 2024 in den Wintersportarten. Auf Eis und Schnee werden die Wettkämpfe in zehn olympischen Sportarten ausgetragen - und das an den Wochenenden 12. bis 14. und 26. bis 28. Januar. "Wir schicken ein Dutzend Mädchen und Jungen...