Landesklasse-Duo sieht keinen Stich – Trainer: „Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist“

0:7 hieß es für Schneeberg in Thalheim im Derby. Und der SV Auerhammer ließ bei Oberlungwitz „drei Punkte auf dem Servierteller“ liegen.

Die drei Punkte, sagt Hans Dumcke, lagen auf dem Präsentierteller. „Nur leider haben wir nicht zugegriffen“, so der Coach des SV Auerhammer. In der Fußball-Landesklasse West stand seine Elf nach dem Spiel gegen den Oberlungwitzer SV einmal mehr mit leeren Händen da. 1:3 (1:1) hieß es am Ende aus Sicht der Gäste.