Landesligist fordert Motor-Elf heraus

Statt um Meisterschaftspunkte geht es für die Fußballer der Region am Wochenende ums Weiterkommen in den Pokalwettbewerben. Auf Landesebene sind die Oberliga-Kicker des FSV Motor Marienberg dabei bereits am Samstag gefordert. 14 Uhr treten sie beim SSV Markranstädt an, der eine Etage tiefer einen guten Saisonstart erwischt hat....